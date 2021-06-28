مؤسسة النفط: حققنا إيرادات قياسية خلال مايو الماضي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن إيرادات النفط وصلت إلى مستويات قياسية خلال شهر مايو الماضي، حيث سجلت مليار و322 مليون من النفط الخام، و53 مليون دولار من الغاز والمكثفات.

وبحسب ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، فإن صافي إيرادات شهر مايو من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية مدفوعاً بطلب قوي وزيادة في الأسعار العالمية.

وبلغت إيرادات المنتجات النفطية 13 مليار و925 مليون دولار، وعوائد البتروكيماويات 584 مليون و405 آلاف دولار «إضافة إلى 5 ملايين و824 ألف يورو، بحسب بيان مؤسسة النفط.

ونبهت المؤسسة، إلى أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الإمريكي قد وصل إلى مليار و389 مليون دولار، و5.824 ملايين يورو.

وبدوره، قال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، إنه يجب الحفاظ على استقرار معدلات الانتاج وزيادتها، متابعا: “نحن متفائلون بالاتجاه العام لأسعار النفط ونتوقع تحقيق فائضاً في الايرادات مع نهاية العام الجاري “.

وأشار إلى مباشرة شركة رأس لانوف بدء إجراءات تصريف الإنتاج من البولي ايثيلين في السوق المحلي بعد تشغيل مصنع البولي إيثلين.

وتابع صنع الله “هذا الأمر سيترتب عليه المساهمة في تخفيف أعباء استيراد هذه المواد بالعملة الصعبة، علماً بأن مادة البولي متاحة بأسهل الاجراءات للقطاع الخاص المتخصص في الصناعات البلاستيكية”.

نوهت المؤسسة، بأن إيرادات مايو لا تتضمن الأتاوات والضرائب كما أن هناك 194 ملايين دولار من إيرادات الشهر سيتم إظهارها في تحصيلات شهر يونيو نتيجة أن تاريخ استحقاقها تزامن مع عطلة في بداية شهر يونيو، الأمر الذي يستوجب توثيقها في تاريخ تحصيلها”.