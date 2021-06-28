رسو ناقلة في ميناء الحريقة بطبرق لشحن مليون برميل من النفط الخام

أخبارليبيا24- خاص

كشف مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق، اليوم الاثنين، أن الناقلة النفطية “فرونت سانتياغو” رست في رصيف الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأضاف المصدر في تصريح لـ أخبارليبيا24 أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير بلغ 250 ألف برميل من النفط الخام.

وأفاد المصدر أن أعمال الشحن والتصدير تتم وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من التلوث هو من أولويات شركة الخليج وبفضل العاملين بالموقع لم تسجل اي حالة تلوث بيئي.

يشار أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق يستقبل النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة وتأتي هذه الحقول النفطية من سلسلة حقول تتبع شركة الخليج العربي للنفط منها حقول النافورة والحمادة والبيضاء .