دفن جثمان جندي في طبرق بعد أكثر من عام على وفاته في معارك طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

شُيّع في طبرق، اليوم الاثنين، جثمان أحد جنود القوات المسلحة بعد تسلمه عن طريق الهلال الأحمر، وذلك بعد مرور أكثر من عام على مقتله في معركة طرابلس.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الجندي “رضا محسن خورشيد” بساحة شارع فلسطين ومن ثم أقيمت جنازة رسمية في مقبرة طبرق الإسلامية بحضور ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، إضافة إلى أسرة الفقيد.

وقال حسين الصغير عضو اللجنة المكلفة من أولياء أمور المفقودين لـ أخبارليبيا24 إن الجندي قتل بتاريخ الأول من يونيو من العام الماضي، في عملية تحرير العاصمة طرابلس التي أطلقتها القوات المسلحة العربية الليبية.

وأوضح الصغير أن الهلال الأحمروالحكماء في مصراتة وصبراتة ساهموا في تسهيل مهمة وصول جثمان الجندي إلى أسرته، مشيرا أنه الجثمان الرابع الذي يصل طبرق.

وقال الصغير، “لم يبقى إلا جثمان الجندي حميد بالنور الذي كان هناك لبس بينه وبين جندي من الزاوية الذي استلمته أسرته ودفن بمدينة الزاوية”.

وتابع الصغير، “سنقوم بإرسال والد الجندي حميد بالنور إلى طرابلس عن طريق المحامي العام لأخذ عينة منه لمقارنتها مع الجندي المدفون بمدينة الزاوية”.

وأكد الصغير، أن اللجنة استلمت في السابق عدد 14 أسير من طبرق والجبل الأخضر وإجدابيا وتم تسليمهم إلى أسرهم.