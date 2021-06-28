حمودة: الحكومة لن تحضر جلسة مجلس النواب

28 يونيو، 2021 2:24 م
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محمد حمودة
محمد حمودة

أخبارليبيا24

قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، اليوم الإثنين، إن الحكومة لن تحضر جلسة مجلس النواب المنعقدة في طبرق.

وأوضح حمودة في تصريحات صحفية، أن الحكومة لن تحضر جلسات البرلمان هذا الأسبوع، حيث اتفقت مع رئاسة مجلس النواب على عقد الاجتماع في موعد لاحق بحضور واسع للحكومة لإعادة النظر في الميزانية للمرة الرابعة.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أكد أنه سيتم استدعاء الحكومة لمثولها أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

28 يونيو، 2021 2:24 م
28

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