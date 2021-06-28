تنتوش يوضح بنود جلسة مجلس النواب في طبرق اليوم

28 يونيو، 2021 2:11 م
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عمر تنتوش
عمر تنتوش

أخبارليبيا24

قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش لن نناقش الميزانية في جلسة اليوم الإثنين، وستنصب المناقشات على القاعدة الدستورية وآلية اختيار الرئيس والمناصب السيادية.

وأضاف عمر تنتوش، في تصريحات صحفية، أن مناقشات الميزانية انتقلت إلى اللجنة المشكلة من الحكومة ومجلس النواب، وقد وصلت إلى تفاهمات جيدة جدا”.

وتابع رئيس اللجنة المالية ” اتفقنا على تقليص الميزانية وتضمين ملاحظات لجنة المالية بمجلس النواب فيها، وستناقش الميزانية في جلسة أخرى يدعو إليها مجلس النواب، ونعتقد أنها ستعتمد هذه المرة”.

واستطرد تنتوش :”فيما يخص المرتبات، فمن الصعب جدا تضمين قوانين زيادة المرتبات لفئات دون أخرى؛ لأن البقية ستحتج “.

وقال رئيس اللجنة المالية :”اتفقنا مع الحكومة على دراسة جدول مرتبات موحد، وتقديمه لمجلس النواب لمناقشته واعتماده حسب الدرجات الوظيفية ” وبين ” ستضمن إفراجات المرتبات في الميزانية لكل المواطنين المتعثرة مرتباتهم.

وتابع تنتوش :”لن نتمكن من صرف الديون المتراكمة الخاصة بالإفراجات المالية لأن الميزانية ضخمة، وسنضمنها في ميزانيات السنوات القادمة على دفعات”.

28 يونيو، 2021 2:11 م
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