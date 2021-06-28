تسجيل أول إصابة بالسلالة النيجيرية في تونس لحالة وافدة من ليبيا

28 يونيو، 2021 4:24 م
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تونس تسجل أول إصابة السلالة النيجيرية لحالة وافدة من ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلنت السلطات الصحية في تونس، اليوم الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة النيجيرية لحالة وافدة من ليبيا.

وأفاد، مدير الصحة الوقائية في مدنين، زيد العنز لوات، في تصريحات صحفية، أن نتائج عمليات التقطيع الجيني لعينات من مصابين بفيروس كورونا وجهتهم الإدارة الجهوية للصحة بمدنين مؤخرا إلى معهد باستور، تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة النيجيرية لحالة وافدة من ليبيا أقامت بإحدى المصحات في بداية الشهر الحالي

وأوضح العنز، أن السلالة النيجيرية الجديدة أقل خطورة من السلالة البريطانية، مشيرا إلى مضاعفة الجهود والعمل من أجل حماية الجهة من إمكانية تسلل السلالة الهندية.

 

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28 يونيو، 2021 4:24 م
29

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