“بوريطة” لـ”الدبيبة”: إنجاح الانتخابات ينهي التواجد الأجنبي ويحقق التنمية

"بوريطة" المصداقية التي يتمتع بها المغرب تقف وراء رغبة الليبيين

28 يونيو، 2021 12:14 ص
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ناصر بوريطة
ناصر بوريطة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن زيارة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، مثّلت فرصة لبحث التحركات الدبلوماسية الأخيرة المتعلقة بالملف الليبي.

وأكد الوزير المغربي، خلال لقائه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بالرباط، إن بلاده تواكب دائما مجهودات الشعب الليبي والمؤسسات الشرعية للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

وتابع” توفير كل الشروط لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية سيخول الليبيين التمتع بالاستقرار وإنهاء الحضور الأجنبي وتحقيق التنمية”.

وشدد على أن المصداقية التي يتمتع بها المغرب تقف وراء رغبة الليبيين في أن يكون للمملكة دور مستمر في هذا الملف .

28 يونيو، 2021 12:14 ص
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