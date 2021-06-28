بدء جولة جديدة لملتقى الحوار السياسي لبحث الانتخابات

أخبار ليبيا24

بدأت، اليوم الإثنين، في جنيف جولة جديدة من ملتقى الحوار السياسي الليبي لبحث وإقرار القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة، المقررة في 24 ديسمبر.

وصبّت معظم كلمات أعضاء ملتقى الحوار- حتى اللحظة- في اتجاه التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، لإنهاء جميع المراحل الانتقالية بالبلاد.

وأكدت عضو الملتقى ماجدة الفلاح على أن الانتخابات مطلب شعبي لتعزيز للشرعية وخطوة نحو الاستقرار، وبالتالي يجب مناقشة البنود التي أجمعت عليها اللجنة الاستشارية لتنظيم الانتخابات المقبلة.

من جهته شدد أحمد الشركسي، على ضرورة خروج الملتقى بقاعدة دستورية تُرضي جميع الأطراف لإجراء الانتخابات.

كما طالبت الدكتورة سلوى الدغيلي يضرورة أن تتوّج خطوات الملتقى اليوم بتعهد من المجتمع الدولي بتوفير الإمكانيات لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وشدد مسعود العرفي على ضرورة الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في ديسمبر لإنهاء المرحلة الانتقالية.

كما شدد عبدالمطلب ثابت، على إجراء انتخابات 24 ديسمبر دون عراقيل أو إقصاء أو تشكيك أو طعن.