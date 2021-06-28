بالفيديو.. طاردوهم إلى حدود قريتهم.. تفاصيل نجاة أسرة من المخيلي من كمين مُسلح لداعش

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انتهى وجود داعش في مناطق الجبل الأخضر شرق ليبيا منذ عدة سنوات لكن مشاهد الجرائم التي ارتكبها لازالت راسخة في أذهان الأهالي الأبرياء خاصة في ذاكرة أولئك الذين عانوا وعاشوا لحظات عصيبة بشكل مباشر من اعتداءات عناصر التنظيم الإرهابي.

يسرد لنا الشيخ الشريف محمد سعيد من منطقة المخيلي أحد المشاهد التي تعبر عن العنف والتهديد ونشر الرعب والخوف التي كان ينشرها داعش وسط الأهالي إبّان سيطرته على درنة والمناطق المحيطة بها، لزعزعة أمنهم واستقرارهم.

وتقع قرية المخيلي جنوب الجبل الأخضر في منطقة شبه صحراوية على الطريق الرابط بين طبرق وبنغازي وتبعد 118 كلم جنوب شرق درنة.

يقول الشيخ الشريف إنه ذهب في أحد الأيام رفقة أسرته إلى منطقة القيقب (غرب درنة بـ72 كلم) لحضور مناسبة اجتماعية وفي طريق عودتهم من هناك تعرضوا لكمين، من قبل مسلحي داعش، كاد أن يودي بحياتهم جميعًا لولا لطف الله وتمكنهم من الفرار على الرغم من محاولة أولئك المسلحين مطاردتهم للقضاء عليهم.

ويوضح الشريف، إنهم خلال الرحلة صباحًا إلى القيقب كانت الطريق خالية من أي حركة مرورية ومن أي تحركات مشبوهة تشير إلى وجود داعش، لكن عند عودتنا وجدنا تلك العناصر قد نصبت لنا كمينًا، عند نقطة تعرف بـ “الرادار” قريبة من بوابة النوار، لكننا أصرينا على عدم التوقف ومواصلة المسير بالسيارة وعدم التوقف لهم تحت أي ظرف وحتى لا نكون ضحية لأعمالهم القذرة.

ويتابع الشريف، إنه وبعد تحطيم الحاجز ركب المسلحين في سياراتهم وبدأوا في مطاردتهم والرماية عليهم إلى أن وصولوا إلى نقطة معروفة تسمى “بئر طاهر بولشهب” عند حدود منطقة المخيلي، وبذلك فضَلت تلك العناصر الانسحاب حتى لا تكون في مواجهة أهالي المنطقة.

ويضيف الشريف إنه لدى وصولهم إلى منطقتهم وردت إليهم مكالمة تقول إن معركة اندلعت بين عدد من أبناء المنطقة ومسلحين من داعش وقد أسفرت عن مقتل أحد أبناء المخيلي ويدعى “أبريك”.

يقول الشريف، “أرسلت المنطقة نجدة لدعم أبنائها ضد داعش، وبعد وصولهم إلى هناك كانت المعركة قد انتهت بفرار عناصر داعش”.

يلفت الشريف هنا إلى أن المخيلي تعرضت لهجمات غادرة ومتكرر من قبل داعش أسفرت عن مقتل عدد من شباب المنطقة.

الرواية التي رواها الشيخ الشريف محمد سعيد هي واحدة من عدة جرائم ارتكبها تنظيم داعش ضد الليبيين في شتى المناطق والقرى في السنوات الماضية بهدف السيطرة عليهم ونشر الرعب والخوف بينهم وحتى يكونوا أداة طيعة لسياساته ومعتقداته الفاسدة.