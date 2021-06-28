المنقوش تدعو لتعزيز التحالف الدولي ضد داعش

أخبار ليبيا24

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، في اجتماع التحالف الدولي ضد داعش الذي انعقد اليوم الإثنين في روما بدعوة من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو ووزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن.

وأكدت المنقوش، في كلمة لها، أن هذا الاجتماع للدول الأعضاء بهذا التحالف الدولي ضد داعش، يؤكد العزم على القيام بواجبنا في حماية أوطاننا من تنظيم متطرف دمّر المدن والقرى، واستباح البيوت وقتل الأبرياء.

واستعرضت الوزيرة ما مرت به ليبيا من مراحل صعبة وحاسمة في مواجهة تنظيم داعش خلال السنوات السابقة، أمنياً وعسكرياً في مدن مختلفة.

وأشارت إلى أن ليبيا من الدول التي كان لها الدور البارز في تحجيم دور داعش في المنطقة، بعد سعيه بكل الطرق لأن تكون ليبيا ملاذاً لأفراده القادمين من بؤر التوتر كسوريا والعراق ودول الساحل والصحراء، خلال عدة معارك واجهها الليبيون في الغرب والشرق والجنوب، كلفت الشعب الليبي الأرواح والممتلكات والعتاد وغيرها.

وأكدت المنقوش على ضرورة التنسيق الأمني بين الدول يجعلنا لسد الثغرات الأمنية أمام داعش من خلال قطع مصادر تمويله ودعم الأجهزة الأمنية وحرس الحدود وتبادل المعلومات والتعاون المشترك في منع تدفقات الهجرة غير الشرعية وتوفير كل ما يلزم في سبيل القضاء عليها قدر الإمكان.

ولفتت المنقوش إلى التطورات الإيجابية التي تشهدها ليبيا اليوم، مؤكدة أنها ستعزز من استقرارها واستقرار الدول المجاورة.

وأشادت بالجهود الدولية الرامية إلى دعم ليبيا، من خلال تنفيذ مخرجات مؤتمري برلين والتأكيد على أهمية استقرار ليبيا سياسياً، وأمنياً وعسكرياً، واقتصادياً، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وأكدت المنقوش، على أن تحقيق الاستقرار في ليبيا سينعكس بشكل إيجابي على دول الجوار ودول الساحل والصحراء التي تعاني من خطر التنظيمات الإرهابية والإجرامية كما سيساهم في إيقاف تدفقات الهجرة غير الشرعية التي تستغلها التنظيمات المتطرفة في نقل مقاتليها عبر الحدود.