الشروع في أعمال تركيب الوحدة الأولى من مشروع محطة طبرق الغازية

28 يونيو، 2021 3:56 م
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محطة طبرق الغازية

أخبار ليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، البدء في أعمال حفر التربة لتنفيذ أعمال القواعد الخرسانية لأولى وحدات مشروع محطة طبرق الغازية، بقدرة مركبة 740 ميجاوات للوحدات الأربعة.

وذكرت الشركة أن فريقًا منها أجرى زيارة إلى موقع المشروع في طبرق واجتمع مع لجنة الإشراف على تنفيذ المشروع وممثلي المقاول “شركة متكا” وقام بالاطلاع على سير العمل والوقوف على كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال هذا المشروع.

وأكدت الشركة أن من المخطط أن تدخل الوحدة الأولى بالمحطة على الشبكة العامة مطلع سنة 2022.

ووصلت قبل نحو شهر الوحدة الأولى لمحطة طبرق الغازية، وهي من ضمن أربع وحدات، حيث يقدر وزنها 350 طن وتقدر إنتاجيتها بـ 185 ميجاوات.

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28 يونيو، 2021 3:56 م
16

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