السواحل الليبية ينقذ 359 مهاجرًا في عمليتين منفصلتين
أخبارليبيا24
أعلن الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم الإثنين إنقاذ عدد 359 مهاجرًا غير شرعي في عمليتين منفصلتين.
وأضاف أن زورق الدورية (فزان) التابع لحرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ 270 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية.
وأوضح الناطق أنه سبق هذه العملية إنقاذ 89 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وأشار إلى أنه عقب إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا” إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.