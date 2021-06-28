السواحل الليبية ينقذ 359 مهاجرًا في عمليتين منفصلتين

أخبارليبيا24

أعلن الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم الإثنين إنقاذ عدد 359 مهاجرًا غير شرعي في عمليتين منفصلتين.

وأضاف أن زورق الدورية (فزان) التابع لحرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ 270 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية.

وأوضح الناطق أنه سبق هذه العملية إنقاذ 89 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وأشار إلى أنه عقب إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا” إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.