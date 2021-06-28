الدبيبة : لابد من تفعيل دور اتحاد المغرب العربي للتغلب كل التحديات الدبيبة يبحث في المغرب تسهيل منح تأشيرات الدراسة والإقامة لليبيين

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن زيارته للمغرب تأتي في إطار التواصل الدائم مع المملكة المغربية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات وتطويرها .

الدبيبة أضاف، خلال لقائه بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط” نؤكد على ضرورة تفعيل دور اتحاد المغرب العربي، والذي نسعى من خلاله إلى تذليل كل الصعوبات والتحديات التي يواجهها”.

وشدد على ضرورة عقد اللجنة القنصلية المشتركة الليبية – المغربية من أجل تسهيل منح تأشيرات الدراسة والإقامة .

واستطرد الدبيبة ” نتطلع لعقد الاجتماع التاسع للجنة العليا المشتركة الليبية المغربية والتي لم تجتمع منذ سنة 2009 “.

وكان ناصر بوريطة، قد قال إن زيارة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، مثّلت فرصة لبحث التحركات الدبلوماسية الأخيرة المتعلقة بالملف الليبي.

وأكد الوزير المغربي، إن بلاده تواكب دائما مجهودات الشعب الليبي والمؤسسات الشرعية للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.تأسيسية الدستور تطالب بإجراء الاستفتاء على مشروعها قبل الانتخابات