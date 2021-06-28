إنفوغرافيك ا مهاجرون أنقذتهم البحرية الليبية من 13 إلى 27 يونيو

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

المهاجرون الذين تم إنقاذهم من قبل حرس السواحل البحرية الليبية خلال (13- 27) يونيو بلغ 1026مهاجرًا:

13 يونيو

إنقاذ 338 مهاجرًا

الجنسيات الأفريقية

على متن 5 قوارب

زورق الإنقاذ (راس أجدير)

14 يونيو

إنقاذ 119 مهاجرًا

الجنسيات مختلفة

على متن زورق مطاطي

زورق الإنقاذ (العنقاء3)

16 يونيو

إنقاذ 250 مهاجرًا

الجنسيات الأفريقية

حصل تمرد وهروب

العدد الباقي منهم 61

على متن قوارب مطاطية

زورق الإنقاذ (فزان)

20 يوينو

إنقاذ 14 مهاجرًا

الجنسيات الأفريقية

على متن قارب مطاطي

زورق الإنقاذ (فزان)

21 يونيو

إنقاذ 25 مهاجرًا

الجنسيات الأفريقية

على متن قارب مطاطي

زورق الإنقاذ (راس أجدير)

23 يونيو

إنقاذ 19 مهاجرًا

الجنسيات الأفريقية

على متن قارب مطاطي

زورق الإنقاذ (فزان)

24 يونيو

إنقاذ 27 مهاجرًا

الجنسيات الأفريقية

على متن قارب مطاطي

زورق الإنقاذ (فزان)

26 يونيو

إنقاذ 33 مهاجرًا

الجنسيات الأفريقية

على متن قارب مطاطي

زورق الإنقاذ (أوباري)

27 يونيو

إنقاذ 201 مهاجرًا

الجنسيات الأفريقية

على متن قارب مطاطي

زورق الإنقاذ (فزان)