إنفوغرافيك ا مهاجرون أنقذتهم البحرية الليبية من 13 إلى 27 يونيو

28 يونيو، 2021 3:03 م
9
إنفوغرافيك-أخبارليبيا24
إنفوغرافيك-أخبارليبيا24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

المهاجرون الذين تم إنقاذهم من قبل حرس السواحل البحرية الليبية خلال (13- 27) يونيو بلغ 1026مهاجرًا:

13 يونيو
إنقاذ 338 مهاجرًا
الجنسيات الأفريقية
على متن 5 قوارب
زورق الإنقاذ (راس أجدير)

14 يونيو
إنقاذ 119 مهاجرًا
الجنسيات مختلفة
على متن زورق مطاطي
زورق الإنقاذ (العنقاء3)

16 يونيو
إنقاذ 250 مهاجرًا
الجنسيات الأفريقية
حصل تمرد وهروب
العدد الباقي منهم 61
على متن قوارب مطاطية
زورق الإنقاذ (فزان)

20 يوينو
إنقاذ 14 مهاجرًا
الجنسيات الأفريقية
على متن قارب مطاطي
زورق الإنقاذ (فزان)

21 يونيو
إنقاذ 25 مهاجرًا
الجنسيات الأفريقية
على متن قارب مطاطي
زورق الإنقاذ (راس أجدير)

23 يونيو
إنقاذ 19 مهاجرًا
الجنسيات الأفريقية
على متن قارب مطاطي
زورق الإنقاذ (فزان)

24 يونيو
إنقاذ 27 مهاجرًا
الجنسيات الأفريقية
على متن قارب مطاطي
زورق الإنقاذ (فزان)

26 يونيو
إنقاذ 33 مهاجرًا
الجنسيات الأفريقية
على متن قارب مطاطي
زورق الإنقاذ (أوباري)

27 يونيو
إنقاذ 201 مهاجرًا
الجنسيات الأفريقية
على متن قارب مطاطي
زورق الإنقاذ (فزان)

28 يونيو، 2021 3:03 م
9

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