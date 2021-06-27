وزير التعليم: سنزور إيطاليا لإبرام اتفاقيات مع وزارة التعليم الإيطالية

أخبارليبيا24

قال وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية موسى محمد المقريف مع سنزور إيطاليا قريبة لإبرام اتفاقات وشراكات مع وزارة التعليم الإيطالية ونظامنا التعليمي منفتح وقابل للتطوير.

وأضاف المقريف خلال مقابلة مع صحيفة “formiche” الإيطالية أن الوزارة تولي اهتماما للركائز الأربع الأساسية الطالب والمعلم والبيئة التعليمية والوسائل التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنهم قاموا بتوحيد جميع المناهج في ليبيا وتم وضع جدولا زمنيًا موحدًا والامتحانات ستكون موحدة في كامل التراب الليبي.

وأفاد المقريف أن منظومة علاوة الحصة تستهدف جميع الشرائح لإعطاء المعلمين حقهم، وقد جرى تنفيذ نظام العلاوة في كامل التراب الليبي ولأول مرة.

وتابع وزير التربية والتعليم :”انفتحنا على العالم الخارجي اعتقادا منا بأن اللغات الأجنبية هي اللغات الأساسية لتطوير نظام التعليم، وقد تم بالفعل عقد عدد من الاتفاقيات”.

وأشار المقريف إلى أنه يجرى الآن الإعداد لاتفاق بشأن تدريس اللغة الفرنسية، وهناك تقدم في هذا المجال، وهناك أيضا اتفاق بشأن اللغة الإيطالية.

وأكد الوزير أنه تم عقد عدة اجتماعات مع السفير الإيطالي لدى ليبيا لإتمام اتفاقيات تدريب مدربين ليبيين عن اللغة الإيطالية.

وذكر المقريف أنه سيتم إدراج اللغة الإيطالية في مناهج النظام الليبي، بعد اعتماد المتدربين والانتهاء من تدريبهم عن اللغة الإيطالية في إيطاليا.