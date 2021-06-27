وزارة التعليم العالي تفجر مفاجأة بشأن الطلبة الموفدين للخارج

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن 60% من الطلبة الموفدين بمنح للدراسة في الخارج غير موجودين بالبلدان التي يدرسون بها.

وبحسب منشور الوزارة رقم 9 بهذا الصدد، أكدت فيه:” بعد المراجعة والتدقيق من الجهات ذات العلاقة، لوحظ عند إحالة الربع الثاني لهذا العام والخاص بمنح الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج أن عدداً كبيراً من الطلبة غير متواجدين في بلد الدراسة وتصل نسبتهم إلى 60%، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح المنظمة للإيفاد بالخارج .

ونبهت الوزارة، كل الطلبة المخالفين بضرورة الالتزام بما جاء في الضوابط المنظمة لذلك؛ تعلمكم بأنها لن تتساهل في تطبيق ما نصت عليه هذه اللوائح من عقوبات للمخالفين.