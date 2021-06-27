مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد:  نعمل مع المصارف على استكمال عملية الصرف 

أخبار ليبيا 24

أكد مدير مشروع الزوجة والأبناء بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، علي عبدالله ربيب، أن الوزارة تعمل مع المصارف التجارية لاستكمال عملية صرف منحة الشريحة الأولى الخاصة بالأولاد ممن لم يكملوا سن الثامنة عشر.

وفي رد على تساؤلات المواطنين عبر بث مباشر أوضح ربيب، أنه بعد استكمال صرف الشريحة الأولى سيتم العمل على شريحة البنات فوق سن الثامنة عشر وشريحة الزوجات وشريحة أولاد الليبية المتزوجة بأجني.

وأشار ربيب إلى أن قيمة المنحة للسنوات الماضية من وقت إصدار القانون هي ديون مستحة للمواطن وسيتم العمل على استيفائها للمواطنين مؤكدا ان الحكومة تعمل على ذلك.