محذرا من عودة التفجيرات.. أمغيب: المشري كشف نوايا الإخوان

أخبار ليبيا 24

حذر عضو مجلس النواب، سعيد أمغيب، من عودة التفجيرات والعمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أمغيب في تصريحات صحفية،أن رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، كشف نوايا جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة المقبلة، موضحا أنهم يرفضون أي شخصية مناهضة لهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار أمغيب إلى أن جماعة الإخوان التي جلبت المحتل إلى ليبيا سترفض أي شخصية لا تنتمي لتيارها الظلامي خلال الانتخابات المقبلة مشيرا إلى أنهم سيعملون على محاولة تأجيل الانتخابات عبر شخصيات تنتمي لفكرهم في اللجنة القانونية بحسب قوله.

وشدد أمغيب في الوقت ذاته على أنه لا خيار سوى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل.