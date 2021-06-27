ليبيا تشارك في اجتماع مجلس السفراء العرب بالقاهرة

توحيد المجلس العربي وتقريب وجهات النظر والتعاون بين البعثات

27 يونيو، 2021 11:15 م
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مجلس السفراء العرب
مجلس السفراء العرب

أخبار ليبيا 24

بحث القائم بأعمال سفارة ليبيا بالقاهرة محمد مصباح مع عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير الكويت لدى مصر محمد صالح الذويخ بمقر السفارة أهمية توحيد المجلس العربي وتقريب وجهات النظر والتعاون بين البعثات الدبلوماسية والتعامل مع المجالس المماثلة للدول .

وبحسب بيان السفارة الليبية في القاهرة عبر صفحتها على فيسبوك، جاء ذلك خلال مشاركة القائم بأعمال سفارة ليبيا بالقاهرة في اجتماع مجلس السفراء العرب.

وأعرب السفراء في ختام اجتماعهم عن شعورهم الطيب بالتقدم الذي تم إحرازه في ملف التسوية معبرين عن رغبتهم في التواصل مع السفارة الليبية بعد انقطاع لسنوات طويلة لأسباب تتعلق بتوقف نشاط البعثة الدبلوماسي نتيجة الانعكاس السلبي للانقسام السياسي الذي شهده الداخل الليبي.

27 يونيو، 2021 11:15 م
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