لقاء تنسيقي بين وزارتي الداخلية والشباب في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم بمكتبه في ديوان الوزارة في مدينة بنغازي اليوم الأحد بعدد من مسؤولي ومدراء إدارات وزارتي الشباب والرياضة ومستشارين عن مصلحة أملاك وزارة الشباب؛ وذلك لتعزيز التعاون الحقيقي والمشترك بين وزارة الداخلية والمؤسسات الشبابية في البلاد .

وناقش الاجتماع التعاون المشترك والعمل على بناء الدولة الليبية بسواعد شبابية ذات كفاءه عالية.

وأشار الحاضرين بضرورة مشاركة شريحة الشباب في بناء وتطوير الدولة بعد الانطلاقة الشبابية التي بدأت بتولي الوكيل ملف الشؤون الفنية بوزارة الداخلية، منوهين إلى أن الوكيل ممثل للشباب الوطني المكافح والطموح والصاعد لبناء مستقبل أمني لأبناء الوطن الواحد .

وفي الختام الاجتماع أثنى الوكيل على عمل وزارة الشباب ووزارة الرياضة والمؤسسات الحاضرة منوهًا بضرورة أن يكون لهذه الشريحة يد في بناء مستقبل ليبيا المُشرق بأذن الله .

وضم الاجتماع مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشباب محمد زايد، ورئيس لجنة حصر ومتابعة أملاك وزارة الشباب ناصر علي الوحيشي، ومدير فرع اللجنة الوطنية للعمل التطوعي البركة عادل أحمد العوامي، ومدير فرع اللجنة الوطنية للعمل التطوعي السلاوي وليد عبدالقادر محفوظ، عن وزارة الشباب خالد الدينالي، والمستشار المالي بوزارة الشباب مصطفى السمين، وعضو لجنة الأملاك محمد الزعداتي، ومقرر ومُستشار لجنة أملاك وزارة الشباب لطفي جمهور.