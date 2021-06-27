ضبط تشكيل عصابي يمتهن السرقة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة الكويفية تمكن من ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة شقق ومنازل المواطنين بالمدينة وبالأخص منطقة سيدي يونس.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بالمديرية أن مركز شرطة الكويفية تمكن من القبض على شخصين ليبيين وثالث فلسطيني الجنسية أثناء قيامهم برمي أشياء ببحر الكويفية، وذلك بعد ورود معلومات حولهم من المصادر السرية لوحدة التحريات بالمركز.

وبحسب مكتب الإعلام الأمني تم إعداد كمين محكم للقبض على التشكيل العصابي بالجرم المشهود على متن مركبة نوع “جيب” زرقاء اللون، وتحوي مبلغا ماليا يقدر بحوالي 34 ألف دينار ليبي بالإضافة إلى كمية من الذهب والمصوغات، ومواد مخدرة من نوع حشيش وترامادول.

وبالاستدلال والتحقيق المبدئي اعترف التشكيل العصابي بعدة سرقات من ضمنها خزنتين داخل شقق الموطنين التي تطل على جزيرة سيدي يونس، وأشارت المديرية إلى أنه يتم استيفاء إجراءات التحقيق بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.