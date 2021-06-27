خارجيتا البرلمان الليبي والإسباني تبحثان التطورات السياسية

أخبار ليبيا 24

بحثت لجنة الخارجية بمجلس النواب مع نظيرتها الإسبانية التطورات السياسية الراهنة في ليبيا وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

وبحسب بيان المجلس عبر موقعه على الإنترنت، اليوم الأحد، تم في اجتماع افتراضي ضم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس يوسف العقوري ونظيره الإسباني، ماري كلوزه، ورئيس لجنة الطاقة بالمجلس عيسى العريبي، الاتفاق على ترتيب زيارات متبادلة بينهما.

وأكد أعضاء مجلس النواب على عمق وأهمية العلاقات مع إسبانيا والحرص على تقويتها والاستفادة من التجربة البرلمانية الإسبانية المتميزة.

من جانبه شدد كلوزه على أهمية وضع برنامج للتعاون البرلماني من أجل تبادل الخبرات البرلمانية بين المجلسين.