حرس السواحل الليبية ينقذ 201 مهاجرًا غير شرعي
أخبارليبيا24
قال الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم الأحد إنه تم إنقاذ 201 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية.
وأشار الناطق إلى أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن صباح اليوم من إنقاذ المهاجرين الذين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وأضاف أنه فور تلقي نداء الاستغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
وأوضح الناطق الرسمي فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا” إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.