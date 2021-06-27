تمهيداً لافتتاحه.. وصول معدات صيانة الطريق الساحلي

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وصلت معدات صيانة الطريق الساحلي، اليوم الأحد، إلى منطقة الوشكة الواقعة بين سرت ومصراتة، وذلك استعدادا لصيانتها وفتحها.

ونقل مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب عن عضو لجنة 5+5 بالجيش الوطني الفريق خيري التميمي قوله ، أن معدات صيانة الطريق الساحلي وصلت إلى منطقة الوشكة، بين سرت ومصراتة، لصيانتها استعدادا لفتح الطريق.

وكانت اللجنة العسكرية 5+5 قررت في اجتماعها الأسبوع الماضي تكليف شركة متخصصة بصورة عاجلة لصيانة الطريق خلال أيام قليلة كما وقفت على الأماكن التي تم تحديدها لتكون بوابات وتمركزات أمنية.