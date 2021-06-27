تعرف على موعد نهاية العام الدراسي لسنوات النقل لجميع المراحل تعرف على موعد نهاية العام الدراسي لسنوات النقل لجميع المراحل

أخبار ليبيا 24 – خبر

وجه المدير العام للمركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، اليوم الأحد، خطاباً إلى مراقبو التعليم .

مسعود، قال في خطابه الذي اطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24 – إنه بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم بشأن تعديل مواعيد نهاية العام الدراسي 2020 / 2021م للصفوف الأولى من سنوات النقل، نفيدكم بأن نهاية العام الدراسي 2020 / 2021م لسنوات النقل، الصفوف الأولى: (الأول، الثاني ، الثالث) الخميس الموافق للثامن من يوليو 2021 .

والصفين الرابع والخامس من مرحلة التعليم الأساسي (نظام العام الدراسي) الخميس الموافق للخامس عشر من يوليو 2021م.

وامتحان نهاية الفصل الدراسى الثاني للصفين الرابع والخامس (نظام الفصل الدراسي) من يوم العاشر حتى الثامن عشر من يوليو.

وسنوات النقل “سادس، سابع، ثامن، أولى ثانوي، ثاني ثانوي” تستمر الدراسى وفق الموعد المحدد بقرار وزير التربية والتعليم رقم (18) لسنة 2021م حيث تنتهي الدراسي في الخامس من أغسطس 2021م وتبدأ الامتحانات النهائي للفصل الدراسي الثاني في السابع حتى التاسع عشر من أغسطس .