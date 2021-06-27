تعرف على دول المنطقة العربية الأقل والأكثر تكلفة للمعيشة 2021

تعرف على ترتيب ليبيا حسب مؤشر التكلفة المعيشية

27 يونيو، 2021 1:25 ص
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أنفوجرافيك
أنفوجرافيك

أخبار ليبيا 24 – أنفوجرافيك

جاءت ليبيا في المرتبة الأخيرة عربيًا والمرتبة 137 عالمياً من ناحية التكلفة والنفقات المعيشية حسب مؤشر التكلفة المعيشية لموقع نمبو (numbeo.com) الذي يقيس نسبياً أسعار السلع الاستهلاكية

على المستوى الدول العربية.

ويصنف مؤشر نمبو (numbeo.com) التكلفة المعيشية في 138 دولة حول العالم.

وعلى المستوى العربي احتل لبنان المرتبة الأولى من ناحية التكلفة المعيشية ووصل ترتيبها إلى الـ 23 عالمياً. تليها قطر في المرتبة 34 عالمياً، وجاءت بعدها الإمارات في المرتبة 36 وفي المرتبة الرابعة البحرين بترتيب 40 عالمياً وخامساً الأراضي الفلسطينية في المرتبة 43.

27 يونيو، 2021 1:25 ص
5

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