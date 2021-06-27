تعرف على أسماء القتلي خلال الاشتباكات الأخيرة في بنغازي

تهريب أربعة مصابين بالاشتباكات الأخيرة من غرفة العناية بمستشفى الجلاء

27 يونيو، 2021 10:02 م
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مستشفى الجلاء بنغازي
مستشفى الجلاء بنغازي

أخبار ليبيا 24 – أمن

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي جثامين أربعة أشخاص قتلوا في مشاجرة مسلحة بين عائلتين في منطقة شبنة أحد الأحياء الشرقية بالمدينة.

وقالت مصادر طبية وأمنية متطابقة – لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الأحد، إن المستشفى تسلم جثامين أربعة قتلى وهم “عبدالدائم هلال الجازوي، وخالد عقيلة الجازوي، وجثامنيين اثنين مجهولي الهوية، واستقبل أربعة جرحى أصيبوا جراء المشاجرة وتم إدخالهم إلى غرفة العناية الفائقة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المصابين الأربعة اختفوا من غرفة العناية، مرجحين بأنهم تم تهريبهم في ساعات متأخرة من ليل السبت – الأحد، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات فوراً في الواقعة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس قوة فرض القانون بنغازي عقيد جمال العمامي عن إخراج العائلات من محيط المشاجرة المسلحة التي وقعت في منطقة شبنة أحد الأحياء الشرقية بالمدينة.

العمامي قال – في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24 –  إن المنطقة تشهد هدوء نسبيًا والطريق مفتوحة .

وأوضح  أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات في الواقعة، وستنتشر دوريات الغرفة الأمنية المشتركة في المنطقة لحفظ وضبط الوضع الأمني.

27 يونيو، 2021 10:02 م
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