تسليم قوائم الهاربين من مدن الشرق المعتقلين في سجون المنطقة الغربية لرئاسة الوزراء

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قال عصام صافار مندوب أهالي المعتقلين في سجون المنطقة الغربية من “ثوار” الشرق والغرب إنه سلم رئاسة الوزراء قائمة تضم 264 اسم من أجل الإفراج عنهم.

وأضاف صافار المتطوع لمناصرة هؤلاء المعتقلين الذين فر عدد كبير منهم من مدن الشرق الليبي لتورطهم في قضايا تتعلق بالإرهاب أن تسليم الأسماء تم بعد لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عدد من المتظاهرين من ذوي المعتقلين.

وأوضح المندوب – عبر حسابه على “فيسبوك” – أن الدبيبة طلب إعداد قوائم بأسماء المعتقلين ومدة اعتقالهم وطلب منهم الاستمرار في قضيتهم وأن يكونوا قوة صوتية وفعلية في الدفاع على المظلومين مؤكدًا أن المظلوم سيتم الإفراج عنه ومحاكمة من ثبتت التهم عليه.

وصافار تطوع منذ سنوات لمناصرة الإرهابيين الهاربين من المنطقة الشرقية والمعتقلين في سجون المنطقة الغربية تحت مسمى ثوار وينظم وقفات ويحرضهم ع حضورها.

له عداء مع رئيس جهاز مكافحة الجريمة مصراتة أنور سويسي بسبب القبض على الهاربين من الشرق، وتم القبض عليه منذ سنوات وظل معتقلًا مايقارب عام وأفرج عنه واستمر في دعم الإرهابيين الهرابين من مدن شرق ليبيا.

يشار إلى أن عدد كبير من مدن شرق ليبيا تورطوا في جرائم عدة بعد انخراطم في صفوف الجماعات الإرهابية وخاضوا مواجهات مسلحة ضد الجيش الليبي في بنغازي ودرنة وأجدابيا وغيرها من المدن وفر عدد منهم إلى مدن غرب ليبيا وتعرض بعضهم للاعتقال والسجن في أكثر من سجن أبرزها سجن قوة مكافحة الحريمة والإرهاب “الردع”.