تأسيسية الدستور تطالب بإجراء الاستفتاء على مشروعها قبل الانتخابات المطالبة بتمكين الشعب من ممارسة حقه في تقرير مصيره من خلال الاستفتاء

أخبار ليبيا 24 – خبر

طالب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الجيلاني أرحومة، بضرورة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، واعتباره القاعدة الدستورية التي تُجرى على أساسها الانتخابات القادمة المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وفي رسالتين موجهتين إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، قال رئيس الهيئة، إنه يتطلع لاضطلاع المجلسين بمسؤولياتهما الدستورية والوطنية عبر تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في تقرير مصيره من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة.

وأشارت الرسالة إلى إبطال المحكمة العليا الليبية ما وصفتها بـ”حجج المعارضين” كافة بالمبدأ القضائي الذي أقرت بموجبه أنه لا معقب على أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلا من قِبل الشعب الليبي الذي له وحده أمر قبول مشروع الدستور أو رفضه.