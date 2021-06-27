بمشاركة برلمانيين ليبيين.. البرلمان العربي يدعو لإخراج المرتزقة من ليبيا

أخبار ليبيا 24

دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي لدعم الجهود الليبية لإخراج المرتزقة من ليبيا، مطالبا الأطراف الليبية بالاصطفاف الوطني من أجل إتمام الاستحقاقات التي تقود إلى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وبحسب بيان مجلس النواب، جاء ذلك في تقرير الحالة السياسية والأمنية في العالم العربي للعام الماضي والذي قدم خلال الجلسة العامة للبرلمان العربي في دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الثالث والتي شارك فيها أعضاء مجلس النواب الليبي الأعضاء في البرلمان العربي.

وشارك عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية حسن البرغوثي في اجتماعات اللجنة التي قدمت مشروع تقرير الحالة السياسية والأمنية في العالم العربي للعام الماضي للجلسة العامة للبرلمان العربي والذي تضمن تطورات الازمة الليبية حيث استعرض التقرير مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والتي نتج عنها وقف اطلاق النار وتوحيد السلطة التنفيذية.

وتضمن التقرير الجهود الدولية والإقليمية والعربية المبذولة لحلحلة الأزمة في ليبيا، حيث أكد البرلمان العربي على موقفه الثابت والداعم لكل ما يحافظ على سيادة الدولة الليبية ويصون وحدة أراضيها، كما دعا المجتمع الدولي لدعم الجهود الليبية لإخراج المرتزقة من ليبيا، مطالبا الأطراف الليبية بالاصطفاف الوطني من أجل إتمام الاستحقاقات التي تقود إلى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وتضمن أيضا مشروع تقرير الحالة السياسية والأمنية في العالم العربي للعام الماضي الخاص بالشأن الفلسطيني الذي تناول انتهاكات قوات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى استمرار سياسة الاستيطان وسياسة تهويد القدس.

وخصصت الجلسة العامة للبرلمان العربي لمناقشة قرار البرلمان الاوروبي بشـأن سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة حيث رفض البرلمان العربي القرار رفضاً قاطعاً، مشددا على موقفه الثابت والداعم للمملكة المغربية .

واستعرضت الجلسة العامة تقارير اللجان الدائمة للبرلمان العربي، حيث شارك النائب الليبي عبدالسلام نصية خلال اليومين الماضين في اجتماعات اللجنة الاقتصادية والمالية التي قدمت تقريرها للجلسة وتضمن عدة مواضيع من أبرزها عرض مذكرة بشأن القانون الاسترشادي الخاص بدعم وتنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة في الدول العربية.

وتضمن تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان العربي والتي شاركت في اجتماعاتها عضو مجلس النواب الليبي أحلام اللافي نشاط اللجنة في مجال رصد مستويات التقدم المتحققة من الدول الأعضاء فيما يخص الأهداف الإنمائية ذات الطابع الاجتماعي ومتابعة مستجدات العمل على إعداد مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة.