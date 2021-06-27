بعد تحريضه للشباب لقتال قوات الجيش .. باشاغا يطالب بضرورة الاستماع لمطالب عائلات المفقودين

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، المنتهية ولايتها، والداعم الأول لميليشيات مصراتة، إنه اجتمع بعدد من أهالي المفقودين والمختفين، مطالبا بضرورة الاستماع لمطالب هذه العائلات .

باشاغا وقال في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على “التويتر” : التقيت بعائلات الأسرى والمفقودين الذين اختفوا أو اُحتجزوا قسرا خلال المواجهات العسكرية التي دارت بين 2019 و2020. واستمعت إلى مطالبهم المشروعة، والتي لا تتجاوز حقهم الشرعي في معرفة مصير أبنائهم الغائبين عنهم منذ سنين”.

وأضاف “إن ليبيا اليوم في طريقها نحو ترسيخ المصالحة الوطنية الشاملة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تطبيق العدالة وصون حقوق كافة الأفراد دون تمييز أو تخصيص”.

وتابع “أدعو كافة الأطراف المعنية إلى الاستماع إلى أصوات هؤلاء الليبيين الذين لن تزول معاناتهم إلا بمعرفة الحقيقة، والكشف عن مصير المفقودين والإفراج فورا عن المحتجزين”.

وأكمل: “قمت بتوجيه رسالة إلى كل من عقيلة صالح، وخالد المشري، ومحمد يونس المنفي، وخليفة بلقاسم حفتر، والسادة أعضاء لجنة 5+5 العسكرية، داعيا إياهم إلى إيلاء الأهمية القصوى لهذه المسألة التي لم تحظى، بالاهتمام والمتابعة اللازمين من قبل السلطات المعنية”.

يشار إلى أن “باشاغا” الذي يتشدق الآن بالوقوف مع عائلات الأسرى والمفقودين كان أحد أبرز الداعمين لمشاركة شباب مصراتة وطرابلس للمشاركة في الحرب ضد قوات الجيش، بل كان يقدم الدعم المالي واللوجستي للشباب المشاركين .