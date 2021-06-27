بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا تحيي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

محاربة التعذيب خارج سلطة الدولة والالتزام بتوفير الدعم لكل الناجين

27 يونيو، 2021 11:23 م
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ضحايا التعذيب
ضحايا التعذيب

أخبار ليبيا 24

أحيت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب” الذي يصادف السادس والعشرين من شهر يونيو لكل عام، مؤكدة أهمية محاربة هذه الممارسة البغيضة والالتزام بتوفير الدعم لكل الناجين .

وقالت البعثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إن إحياء هذا اليوم يسلط الضوء على التعذيب كجريمة ضد الإنسانية ويكرم الناجين منه في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم أولئك الذين تعرضوا للتعذيب بسبب آرائهم السياسية أو غيرها.

وأكد الاتحاد الأوروبي معارضته لجميع أشكال المعاملة غير الإنسانية، مشددة على أن التعذيب غير مقبول وغير مبرر في جميع الأوقات، حتى أثناء حالات الطوارئ أو عدم الاستقرار السياسي أو الحرب.

27 يونيو، 2021 11:23 م
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