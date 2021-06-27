اللافي يؤكد على ضرورة وضع الشباب في المقدمة

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أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي على ضرورة وضع الشباب في المقدمة، وعدم حصر دورهم فقط في الدفاع عن البلاد أو تحريك عجلة الإنتاج، بل أيضًا في تشكيل المستقبل.

وأضاف اللافي خلال مشاركته في الملتقى الشبابي للمصالحة الوطنية لمدن الساحل الغربي والجبل أمس السبت أن الشباب هم من يستطيع تجاوز تحديات المصالحة الوطنية، لأن بمقدورهم تجاوز خلافات الماضي، والتخلي عن الأحقاد ونبذ روح الانتقام.

وأوضح عضو المجلس الرئاسي أن الشباب هو ثروة بلادنا الحقيقية، فهم من يستطيع صناعة الثروة بالعلم والمعرفة والعمل، وهم من سيغير ثقافة الاتكالية إلى ثقافة البناء والإبداع.

وختم عضو المجلس الرئاسي كلمته بضرورة إعادة الثقة للشباب، ليقوموا بدورهم في قيادة التغيير، والبدء في تشكيل الوعي الوطني بالقضايا الحقيقية التي تؤدي إلى مجتمع متشارك يحمي بعضه بعضًا ويحقق مجتمع التنمية.