العامة للكهرباء توضح ساعات طرح الأحمال لليوم الأحد

27 يونيو، 2021 2:04 م
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الشركة العامة للكهرباء
الشركة العامة للكهرباء

أخبارليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، أن ساعات طرح الأحمال على الجناح الغربي والجنوبي، تصل إلى 4 ساعات على مرحلتين.

وأضافت الشركة في بيان لها عبر حسابها على “فيسبوك” أن عدد ساعات طرح الأحمال على الجناح الشرقي، تمتد إلى 7 ساعات.

ودعت الشركة العامة للكهرباء إلى مراعاة المتغيرات المستجدة على الشبكة، مؤكدة أنه في حال زيادة طرح الأحمال يمكن للمواطنين الاتصال بالشركة.

تشهد ليبيا هذه الأيام تزايد تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة مع ارتفاع درجات الحرارة، هذا الملف الذي عجزت كافة الحكومات المتعاقبة على حله واكتفت فقط بالوعود التي لم تنفيذ أيًا منها.

27 يونيو، 2021 2:04 م
15

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