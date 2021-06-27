العامة للكهرباء تناقش مشاكل سير العمل بالجناح الشرقي

أخبار ليبيا 24 – خبر

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي اليوم الأحد مع بعض المسؤولين بالمنطقة الشرقية ٠

تم خلال الاجتماع مناقشة معوقات سير العمل للشبكة الكهربائية بالجناح الشرقي، وكذلك الإطلاع على المشاكل الإدارية، ووضع الحلول اللازمة لها.

وغرقت بعض المدن الليبية في غرب وشرق وجنوب البلاد، في ظلام دامس إثر انقطاع شامل للكهرباء.

وأعلنت صفحة الدائرة الإعلامية للشركة العامة للكهرباء على موقع “فيسبوك” انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من المنطقة الغربية والوسطى بالكامل والجنوبية سبها والواحات بالكامل، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية.

وقالت الشركة إن مشغلي محطات التوليد يعملون لإعادة الشبكة لوضعها الطبيعي مضيفة أنه عادة ما تعود حالات الانقطاع العام إلى ما يصف بخروج وحدات التوليد للتيار الكهربائي عن الخدمة، وفي مثل هذه الحالات قد تستغرق عملية إعادة انتشار التيار الكهربائي ساعات طويلة .

من جانبه، أعلن مكتب الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، بنغازي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن خروج وحدات التوليد سبب في إطفاء عام على معظم المدن الليبية لأسباب فنية وليست بفعل فاعل كما يشاع.

وأشار إلى أن التأثير الكبير الذي حصل بمشروعات إنتاج الطاقة بسبب مغادرة الشركات المنفذة لتلك المشاريع في محطة خليج سرت ومحطة أوباري.

وحثت الشركة المواطنين على تخفيض الاستهلاك غير الضروري للكهرباء في منازلهم ومقار العمل.

وتشهد معظم المدن الليبية انقطاع مستمر للتيار الكهربائي تمتد فترات طويلة، وأرجعت الشركة العامة للكهرباء استمرار الانقطاع إلى أسباب خارجة عن إرادة الشركة والمتمثلة في النقص الحاد في إمدادت الوقود لمحطات التوليد بالمنطقة الجنوبية، وكذلك إصابة دوائر نقل الطاقة الرئسية جهد 220 ك.ف المغذية لمدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها بالإضافة إلى دوائر رئيسية خارج الخدمة بالمنطقة الشرقية .