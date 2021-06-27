الراجحي يكشف أهم أسباب أزمة الكهرباء في ليبيا

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قال المحلل السياسي – الداعم للتواجد التركي في ليبيا – عبدالسلام الراجحي أن أحد أهم أسباب أزمة الكهرباء هو خروج كل الشركات التركية.

وأضاف الراجحي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن تلك الشركات كانت لها عقود تنفيذ مشاريع محطات كهرباء في ليبيا هذه العقود تمت فترة حكم معمر القذافي منذ 8 سنوات.

وأوضح المحلل السياسي أن الشركات التركية المنفذة لمشاريع محطات الكهرباء اضطرت للخروج من ليبيا وتوقف العمل بعد تهديدات عصابات “حفتر” الإرهابية لها، حسب زعمه.

يشار إلى أن المدن الليبية تشهد هذه الفترة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وتزامن ذلك مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة الأمر الذي زاد من مصاعب المواطنين.