الأهلي طرابلس يعبر الشط ويواصل ملاحقة الاتحاد

أخبار ليبيا 24

يواصل فريق الأهلي طرابلس ملاحقته للاتحاد في صدارة المجموعة الثانية بفوز صعب على جاره الشط بهدف نظيف في لقاء احتضنه ملعب طرابلس ضمن الجولة 14 من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف الفوز الثمين برأسية الهداف المصري، حسام حسن، في الدقيقة 41 وهو الهدف الثاني للاعب بقميص نادي العاصمة الليبية.

وبهذا الفوز رفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 30 نقطه ليقلص الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر إلى 4 نقاط بينما توقف رصيد الشط عند 8 نقاط في الترتيب الأخير للمجموعة الثانية.