إنفوغرافيك ا الإخوان ورفضهم للمبدأ الأساسي لثورة 17 فبراير
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
تعرف على رفض الإخوان لديمقراطية الإنتخابات من خلال تصريحاتهم:
خالد المشري: الانتخاب المباشر للرئيس مع احتمالية رفض البعض للنتائج قد يسفر عن صراع أعنف
محمد صوان: قد نضطر لتأجيل الانتخابات تحت سلطة الامر الواقع.
عبدالرزاق العرادي: لا يوجد سند دستوري يلزمنا بانتخابات رئاسية.
عبدالرحمن السويحلي: هناك من يرى ان الانتخاب المباشر للرئيس فيه خطر على الدولة والثورة.
حنان شلوف: أخشى من اختيار طاغية يقضي علينا بكلمة “أنا منتخب من الشعب”.
أمنة امطير: الانتخابات لن تجرى في موعدها المحدد لعدم وجود مؤشرات على إنهاء حالة الانقسام.
حافظ الغويل: الانتخابات في الدول الفاشلة تنتح الحرب
صلاح الشلوي: الانتخابات كولصة (التامر السري) وأبوبكر الصديق رضي الله عنه جاء بالكولصة.