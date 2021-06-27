إنفوغرافيك ا الإخوان ورفضهم للمبدأ الأساسي لثورة 17 فبراير

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

تعرف على رفض الإخوان لديمقراطية الإنتخابات من خلال تصريحاتهم:

خالد المشري: الانتخاب المباشر للرئيس مع احتمالية رفض البعض للنتائج قد يسفر عن صراع أعنف

محمد صوان: قد نضطر لتأجيل الانتخابات تحت سلطة الامر الواقع.

عبدالرزاق العرادي: لا يوجد سند دستوري يلزمنا بانتخابات رئاسية.

عبدالرحمن السويحلي: هناك من يرى ان الانتخاب المباشر للرئيس فيه خطر على الدولة والثورة.

حنان شلوف: أخشى من اختيار طاغية يقضي علينا بكلمة “أنا منتخب من الشعب”.

أمنة امطير: الانتخابات لن تجرى في موعدها المحدد لعدم وجود مؤشرات على إنهاء حالة الانقسام.

حافظ الغويل: الانتخابات في الدول الفاشلة تنتح الحرب

صلاح الشلوي: الانتخابات كولصة (التامر السري) وأبوبكر الصديق رضي الله عنه جاء بالكولصة.