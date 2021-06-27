إغلاق عيادات وصيدليات في نطاق الكويفية وسيدي خليفة

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أعلنت شعبة الصيدليات والمختبرات والعيادات الخاصة التابعة لجهاز الحرس البلدي بنغازي إغلاق عدة عيادات وصيدليات في منطقتي الكويفية وسيدي خليفة.

وقال رئيس الدوريات بالشعبة الملازم فرج العبيدي – بحسب المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي – إن إقفال العيادات والصيدليات بعد خروج دوريات للتفتيش على الصيدليات والمختبرات والعيادات.

وأضاف العبيدي أنه تم قفل صيدلية لوجود كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية مما يدل على الإهمال الواضح من مالكها حيث تم إحالته للتحقيق وقفل الصيدلية بالشمع الأحمر.

وأشار رئيس الدوريات بالشعبة إلى أنه تم قفل عدة عيادات وصيدليات في المنطقة المذكورة لعدم وجود تراخيص فنيه فيها.