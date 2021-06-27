أهالي العزيزية يطالبون الحكومة بحل أزمة الكهرباء

أهالي العزيزية انقطاع الكهرباء أثر سلباً على الإنتاج الزراعي

27 يونيو، 2021 9:23 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

ناشد أهالي مدينة العزيزية وضواحيها من خلال وقفة احتجاجية حكومة الوحدة الوطنية والشركة العامة للكهرباء بضرورة التوزيع العادل في طرح الأحمال على المدن الليبية، معبرين عما يعانونه من انقطاع التيار لساعات طويلة ما أثر سلباً على الإنتاج الزراعي، لاسيما أن منطقتهم من أشد ربوع البلاد في ارتفاع درجات الحرارة .

وكان مكتب الإعلام للمجلس التسييري لبلدية العزيزية قد نشر تنويه أمس السبت قال فيه الاحتجاج من حق الجميع وخصوصا على موضوع انقطاع التيار الكهربائي ببلدية العزيزية .

وشدد  المكتب في منشوره “أن الاحتجاج يجب أن يكون بطريقة سلمية وحضارية لتحقيق مطالب الاحتجاج وليس بقطع الطريق العام أو تخريب مرافق حكومية .

وتشهد أغلب مدن ليبيا هذه الأيام انقاطاعات في التيار الكهربائي وذلك بسبب طرح الأحمال لفترات تتجاوز 10 ساعات في بعض المدن .

27 يونيو، 2021 9:23 م
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