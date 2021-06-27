أمريكا تعلن دعم ليبيا لتكون دولة قادرة على محاربة الإرهاب داخل حدودها

أخبارليبيا24

قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود إن الولايات المتحدة تدعم أن تكون ليبيا دولة قادرة على محاربة الإرهاب داخل حدودها.

وأضاف هود أن الولايات المتحدة تدعم أيضًا الهدف المتمثل في أن تكون ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة بدون أي تدخل أجنبي.

وأضاف القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية أن أمريكا تعارض بشدة أي تصعيد عسكري وكل تدخل عسكري أجنبي لا يؤدي إلا إلى تعميق الصراع وإطالة أمده.

وتابع هود :”نحن ملتزمون بزيادة دعمنا الدبلوماسي للتقدم الذي أحرزه الشعب الليبي، بما في ذلك من خلال عمل مبعوثنا الخاص”.

ويقول :”ستواصل الولايات المتحدة الترويج للجهود الدولية الرامية لدعم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في الأشهر المقبلة فيما تستعد للانتخابات وتعمل على إنهاء الصراع”.

ويضيف القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية :”سنعمل أيضا مع الشعب الليبي والشركاء الدوليين لضمان دعم تعزيز المؤسسات الليبية والحوكمة”.