وكيل وزارة الخارجية يتعهد برفع الخدمات للمغتربين الليبيين بالخارج

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تعهد وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين، محمد زيدان، بأن الوزارة ستعمل وبكل قوة للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الليبيين المغتربين أينما كانوا.

جاء ذلك الجمعة خلال اجتماعه مع القنصل العام في تركيا ولجنة شؤون الجرحى في إسطنبول، للوقوف على سير العمل بالمنظومة الخاصة باستخراج جوازات السفر.

واستمع زيدان، إلى شروح من أعضاء القنصلية عن سير العمل بها والصعوبات التي تواجههم.

وحث الوكيل العاملين بالقنصلية على بذل المزيد من الجهد والعطاء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.