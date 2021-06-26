سميو يحذر من خطورة دخول متحور فيروس كورونا الهندي إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عبدالباسط سميو من خطورة دخول متحور فيروس كورونا الهندي إلى ليبيا .

سميو قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن دول الجوار تعتبر من الدول عالية الخطورة التي انتشر فيها المتحور الهندي، داعياً المواطنيين باتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازي، وعدم السفر إلى الدول عالية الخطورة .

وأوضح أن الوضع الوبائي في البلاد جيد مقارنة بالأشهر الأخيرة، ولكن يشوبه الحذر والترقب، مطالباً الحكومة بالحصول على المزيد من اللقاح حتى يتسنى لهم تطعيم اكبر عدد ممكن حتى يتحصل جميع الليبيين والمقيمين في ليبيا على اللقاح.