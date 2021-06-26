تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في ديربي بنغازي أمام النصر  

26 يونيو، 2021 9:15 ص
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أخبار ليبيا 24

كشف الأهلي بنغازي عن قائمة  فريقه  التي ستواجه نظيره النصر، اليوم السبت، على ملعب شهداء بنينا لحساب الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وضمت قائمة  الجزارة،  جواد رزق،  وفرج فكرون في حراسة المرمى، وطاهر بن عامر،  وعلي يوسف،  وحامد الثلبة،  وبوبكر بوعقيلة،  ومحمد  جدور، وسعيد النايلي في  خط الدفاع، وكانتوي  والشامخ العبيدي،  ومحمد فتحي، ومحمد التاورغي،  وعبد الله العرفي في  خط  الوسط ، و إبراهيم بو دبوس، وجبريل مرسال،  وأوتارا  وافيونع،  وطه الشريف، في  خط الهجوم.

وستشهد مباراة  ديربي بنغازي غياب المدرب الصربي  ديجان أرسوف عن قيادة زملاء إبراهيم بودبوس بسبب مرض ز وجته.

ويتصدر الأهلي  فرق المجموعة الأولى برصيد 37 نقطة بينما  يحل النصر ثانيا بـ 24  نقطة.

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26 يونيو، 2021 9:15 ص
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