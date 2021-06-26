تزامنًا مع عقد ملتقي للمصالحة بالزاوية .. مليشيات “الفار” تهاجم مدينة العجيلات من جديد "اللافي" يترأس ملتقي المصالحة ومليشياته خارج السيطرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تزامنًا مع عقد ملتقى المصالحة الوطنية الشبابي “الساحل الغربي والجبل” برئاسة عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الذي التأم بمدينة الزاوية صباح اليوم السبت، هاجمت مليشيا محمد بحرون الملقب بـ”الفار” التابعة لمدينة الزاوية والمقربة من الإخواني خالد المشري، وعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مدينة العجيلات .

وقالت مصادر مطلعة إن اشتباكات مسلحة وقعت ظهر اليوم في مدينة العجيلات أسفرت عن وفاة طالبة في المرحلة الثانوية، ووقع الاشتباك بين أبناء الولوال وأبناء الفهري داخل المدرسة الثانوية، وفقا للمصادر.

صراع السلطة والقوة مستشر بشكل كبير في غرب ليبيا، وذلك بالرغم من تشكيل حكومة وحدة وطنية تزعم قيادة البلاد إلى بر الأمن .

وحضر الملتقى وزير الشباب فتح الله الزني، وعميد بلدية الزاوية جمال عبد الناصر بحر، وعدد من القيادات الشبابية بالمنطقة، بالإضافة إلى مسؤولي المؤسسات الشبابية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد عميد بلدية الزاوية جمال بحر، على دور الشباب في حمل لواء المصالحة في هذه الفترة الحساسة من تاريخ ليبيا، بحسب وصفه.

وأكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في كلمته على ضرورة وضع الشباب في المقدمة، وعدم حصر دورهم فقط في الدفاع عن البلاد أو تحريك عجلة الإنتاج، بل أيضًا في تشكيل المستقبل.

وقال اللافي أن الشباب هم من يستطيع تجاوز تحديات المصالحة الوطنية، لأن بمقدورهم تجاوز خلافات الماضي، والتخلي عن الأحقاد ونبذ روح الانتقام.

وأضاف أن الشباب هو ثروة بلادنا الحقيقية، فهم من يستطيع صناعة الثروة بالعلم والمعرفة والعمل، وهم من سيغير ثقافة الاتكالية إلى ثقافة البناء والإبداع.

وختم عضو المجلس الرئاسي كلمته بضرورة إعادة الثقة للشباب، ليقوموا بدورهم في قيادة التغيير، والبدء في تشكيل الوعي الوطني بالقضايا الحقيقية التي تؤدي إلى مجتمع متشارك يحمي بعضه بعضًا ويحقق مجتمع التنمية.

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي تنصل من الهجوم الذي نفذته ميليشيا الفار في الرابع عشر من يونيو الجاري على مقر الإسناد الأمني التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بمدينة العجيلات.

اللافي طالب الأطراف المتنازعة في المدينة بوقف التحشيدات والعمليات القتالية، مؤكدا على ضرورة محاسبة كل من تسبب في إلحاق الأذى بالمدنيين أو الممتلكات العامة والخاصة.