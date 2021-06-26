الوطنية للنفط تدعم قطاعي التعليم والمياه في أوباري

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استكمال صيانة مدرسة القرضابية ببلدية أوباري؛ وذلك تحت مظلة برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة وتنفيذا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أن أعمال الصيانة شملت إنشاء ملعب لكرة القدم الخماسية ودورات مياه بالإضافة إلى إنشاء مظلة للوقاية من الشمس في ساحة تجمع الطلبة.

وقالت المؤسسة “أنه تم في مرحلة سابقة تركيب خمسة فصول دراسية وصيانة المدرسة بشكل كامل”.

وأوضحت المؤسسة أنها أنهاء إجراءات استلام مواقع سبعة خزنات مياه بالبلدية لصيانتها ضمن مشروع متكامل للمساهمة في فك مختنق نقص المياه.