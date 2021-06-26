المفوضية الوطنية تؤكد عزمها إنجاح انتخابات 24 ديسمبر

أخبار ليبيا 24

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عزمها على إنجاح الانتخابات العامة في ليبيا المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وذلك في بيان لها بمناسبة ذكرى إجراء انتخابات مجلس النواب في عام 2014.

وقالت المفوضية اليوم السبت، إن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية، هو آخر استحقاق انتخابي قامت بتنفيذه، وذلك منذ 7 سنوات، في 25 يونيو للعام 2014، مشددة على أنه مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الجديد، يستذكر العاملون بالمفوضية هذا الحدث الوطني بكل مشاعر الفخر والاعتزاز.

وشددت على سعيها إلى بذل مزيد من الجهود لإنجاح الاستحقاق القادم وتحقيق جميع الأهداف الوطنية لتصل بلادنا إلى مكانة تليق بها بين دول العالم الديمقراطي تحت مظلة من الأمن والسلم والتقدم والاستقرار.

وأشارت إلى إجراء الانتخابات الأخيرة ووفقا لمواد القانون رقم (10) لسنة 2014، الصادر عن المؤتمر الوطني العام، الذي نص على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، ويتألف من 200 عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر.

كما نص على اعتماد النظام الانتخابي الفردي في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقاً لنظام الصوت الواحد غير المتحول، وخصص 16% من مقاعد مجلس النواب تترشح لها النساء فقط.

ونوهت إلى مشاركة أكثر من 630 ألف ناخب في الاقتراع بنسبة 41% من أصوات من يحق لهم الانتخاب وذلك في ظروف كانت صعبة بكل المقاييس؛ إلا أن تنفيذها جاء وفقا لنصوص القانون الانتخابي والمعايير الدولية وفي أجواء من الشفافية والنزاهة.