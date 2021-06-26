المشري: سنعارض بقوة السلاح فوز حفتر بالانتخابات

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حرّض، رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، بأنه لا يمكن لـ “تيار الثورة” بقبول نتائج الانتخابات حال فوز حفتر بها، وأنه سيتم منع حدوث ذلك بـ “القوة”.

جاء هذا التحريض في حوارية عبر تطبيق “كلوب هاوس” مع عدد من الشخصيات العربية.

وقال المشري، إن “الكرامة” لن تستطيع أن تصطف خلف رجل واحد حال عدم وجود حفتر.

وأضاف، أنه في حال عدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية؛ فإن ليبيا ستذهب للتقسيم وهو أمر مطروح.

واتهم المشري حفتر بأنه السبب وراء أغلب مشاكل ليبيا، وقال: “نحن لن نترك له البلد وسنقاتل بكل السُبل حتى لا نمكنه من حكم ليبيا، وهو غير قادر على شن أي حرب أخرى”.

وزعم المشري، إن عددًا كبيرًا من سكان ليبيا، والذي يربوا إلى نحو 7 ملايين نسمة، تعود أصولهم إلى “العثمانيين”.

وأعرب المشري، عن رفضه لخروج القوات التركية من ليبيا، ما يؤكد تجاهله لمخرجات مؤتمر برلين واتفاق وقف إطلاق النار، والتي أكدت جميعها على انسحاب كافة القوات الأجنبية من البلاد.

وزعم أن القوات التركية دخلت البلاد بشكل قانوني، ولا يمكن وضعهم مع المرتزقة في نفس التصنيف، ويجب ألا تخرج إلا بشكل مشرف يليق بدورهم المشرف ويكونوا آخر المغادرين.