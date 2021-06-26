الليبيون الأعلى زيارة للمنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أخبار ليبيا 24

أفادت وزارة الثقافة المصرية، اليوم السبت، بأن مواطني الدولة الليبية جاءوا ضمن أعلى الدول زيارة للمنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب منذ إطلاقها .

وقالت الوزارة المصرية، في بيان لها، إن عدد الزائرين للمنصة الرقمية للمعرض وصلت حتى الآن 27 مليون 888 ألفا و303 زائرين، وجاء مواطنو أعلى الدول في الزيارة بعد مصر السعودية، الولايات المتحدة، ليبيا وألمانيا وتم حجز أكثر من 112 ألف تذكرة دخول .

وتستعد وزارة الثقافة المصرية، لافتتاح الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، حيث بدأت الدول ودور النشر المشاركة في التوافد على القاعات لتنسيق المطبوعات والإصدارات الخاصة بها.

وضم الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب 756 جناحا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول أفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.