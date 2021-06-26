القبض على أشخاص بتهمة سرقة أسلاك كهرباء في صرمان والقره بوللي

أخبار ليبيا24

ألقت القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية القبض في عمليتين منفصلتين واحدة في صرمان والأخرى في القره بوللي، على عدد من الأشخاص بتهمة سرقة الأسلاك الكهربائية.

وأفادت الداخلية أن دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من ضبط تشكيل عصابي بمدينة صرمان يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية ومعدات من الشركة العامة للكهرباء.

وأضافت أنه اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم لجهات الاختصاص.

وفي عملية أخرى، ذكرت الوزارة أن قوة دعم مديرية أمن القره بوللي وقسم البحث الجنائي تمكنت من القبض على المدعو “ع. ع.س” والمطلوب لمركز حماية الطاقة الكهربائية القره بوللي في قضايا سرقة أسلاك كهربائية من الشركة العامة للكهرباء.

وأكدت أنه اتخذت الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص.

وتأتي هذه العمليات فيما أرجعت الشركة العامة للكهرباء جانبا من انقطاع التيار الكهربائي استمرار سرقات كابلات الضغط العالي، وتعرض معدات وتجهيزات الشبكة إلى الإتلاف المتعمد من قبل من تسمهم بـ “أصحاب النفوس المريضة”.